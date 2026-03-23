Трое волгоградцев лишились свободы из-за любви к тонировке





В Волгограде под административный арест отправили троих водителей, которые отказывались снять тонировку с передних стекол своих авто. Их привлекли к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, где в качестве одной из мер наказания предусмотрен административный арест.

Ранее нарушителей сотрудники Госавтоинспекции выявили в ходе рейдов. В отношении них были составлены протоколы об административной ответственности за тонировку в виде штрафа. Так же водителям выдавалось требование об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Однако они это требование проигнорировали и продолжили ездить с темными окнами.

Один из водителей в Волжском, как напомнили в полиции, был арестован за это правонарушение на 5 суток.





