В Волгоградской области в ДТП с подростками за рулём погибли 7 человек





В Волгоградской области правоохранители зафиксировали высокий уровень ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В 2025 году с подростками за рулём было зафиксировано 108 аварий.

По информации правоохранителей, такого рода происшествия сопряжены с большим количеством пострадавших. За минувшие 12 месяцев в общей сложности травмированы были 132 человека. Ещё семеро скончались.

Отметим, ранее редакция неоднократно рассказывала о жутких авариях с участием волгоградских подростков. Так, в сентябре 2025 года 16-летний школьник пострадал, не справившись с управлением на 28 км автодороги «Мачеха — Ежовка — Александровка» в Киквидзенском районе. Автомобиль улетел в кювет.

