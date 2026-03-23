Волгоградцев предупредили о нашествии комаров после снежной зимы





В 2026 году в Волгоградской области возможно нашествие комаров. Как сообщили в «Парламентской газете» со ссылкой на лабораторию биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, снежная зима создала райские условия для выживания насекомых, из-за чего к маю, при условии тёплой и влажной погоды, ожидается всплеск активности кровососущих.

После таяния снега образуются временные водоёмы, которые впоследствии станут своего рода инкубаторами для размножения.

- Комары, как известно, присутствуют всегда. Однако их популяция напрямую зависит от наличия заболоченных территорий, которые служат постоянными местами для размножения. Следовательно, численность насекомых варьируется: в болотистой местности она одна, а на возвышенностях - другая, — приводят журналисты слова руководителя отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Александра Бутенко.

Отметим, по информации эксперта, в зоне риска территории, прилегающие к бассейну Волги, в частности, Астраханская и Волгоградская области. Там, помимо образования временных водоёмов из-за таяния снега, близко к поверхности подходят грунтовые воды. Многие из таких территорий располагаются вблизи населенных пунктов, включая крупные города.

