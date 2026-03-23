В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 62-летним «Батей»

В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с 62-летним контрактником Рубеном Суреновичем Арзуманяном.
Он подписал контракт с Министерством обороны 12 февраля 2025 года и служил старшим стрелком во втором мотострелковом отделении. Воевал под позывным «Батя».
Рубен Суренович героически погиб 10 мая 2025 года при выполнении боевого задания на территории Украины.
У бойца остались жена и двое сыновей.
Прощание с героем пройдет 25 марта в хуторе Черкесовский. Последний приют боец обретет на новом кладбище в Новоаннинском.
