Волгоградская область отгрузила 300 тонн молочки в Китай

300 тонн молочной продукции отправлено в марте из Волгоградской области в Китай. Перед отгрузкой весь товар прошел ветеринарный контроль.

В управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия уточнили, что на экспорт в основном было отгружена сухая молочная сыворотка, которая в ветеринарно-санитарном отношении признана безопасной. Это было подтверждено специалистами аккредитованной лаборатории.

