Умер волгоградский журналист Анатолий Любименко





Накануне, 22 марта 2026 года, от тяжелой и стремительной болезни скончался известный волгоградский журналист Анатолий Любименко. Ему было 69 лет.

Анатолий Любименко во времена Советского Союза жил и работал по профессии в Средней Азии. Потом приехал в Волгоград. Некоторое время был главредом ИА «Высота 102», затем работал в других СМИ Волгоградской области. Одной из любимых тем Анатолия Любименко был спорт. Он и сам вел активный образ жизни, играл в волейбол, до последнего был в прекрасной физической форме.

После завершения работы в СМИ он много путешествовал. Возил группы туристов в хорошо знакомую ему Среднюю Азию, а также в другие страны мира.

У Анатолия Любименко была прекрасная семья. Они с супругой воспитали троих сыновей, радовались внукам. Его гордостью была дача с баней, куда любили приезжать его друзья. Там же он собирал артефакты Советского Союза – предметы интерьера и быта той эпохи.

Уход волгоградского журналиста стал ударом для всех, кто его знал. Анатолий Любименко был человеком с широким кругозором, отличался тактом и воспитанностью. Он был интеллигентом в самом настоящем и хорошем смысле этого слова. И поверить в то, что его не стало, невозможно…



