



По итогам жеребьёвки переходных матчей за право выступить в следующем сезоне чемпионата России клубы Российской Премьер‑Лиги проведут первые игры на выезде, а ответные встречи – на домашних аренах.

Правило распространяется на все команды РПЛ и ФНЛ, которые получат право участвовать в стыковых противостояниях. Жеребьёвка задала чёткую схему: гостевой старт для представителей элитного дивизиона и преимущество своего поля во втором матче.

Ключевые даты турнира уже определены:

первые матчи – 20 мая;

ответные игры – 23 мая.

Одним из участников переходных матчей станет волгоградский «Ротор». Команда проведёт первую встречу 20 мая на «Волгоград Арене». Ответная игра состоится 23 мая на выезде.

Важный нюанс касается трансляции соревнований: эксклюзивным партнёром переходных матчей в текущем сезоне выступит платформа VK Видео. Зрители смогут следить за напряжённой борьбой за место в РПЛ в прямом эфире.

Александр Веселовский

Фото: РФС