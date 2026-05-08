Жителям районов Волгограда три дня будут подвозить воду цистернами





С 15 по 17 мая в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» организуют подвоз чистой питьевой воды. Для этого уже составлен график, а также подготовлены цистерны.

- Почти 20 автоцистерн с чистой питьевой водой с 8 утра 15 мая будут ежечасно дежурить по указанным в графике подвоза адресам во всех трёх районах. Набрать воду горожане смогут до 21:00. По такому же графику воду будут развозить и 16 мая, - уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

При этом коммунальщики обратили внимание, что обеспечить подвоз на каждую улицу невозможно, поэтому были выбраны наиболее удобные для жителей точки раздачи воды.

Отметим, уже утром 17 марта начнётся заполнение централизованной системы водоснабжения. Сначала питьевой ресурс поступит в квартиры жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда, затем в основную часть Дзержинского района, после чего в посёлок Гумрак. Приостановка подачи питьевого ресурса необходима коммунальщикам для ремонта на сетях водоочистных сооружений. Работы позволят улучшить качество водоснабжения 500 тыс. человек.

