Росводресурсы вновь продлили увеличенный сброс воды с Волжской ГЭС





Межведомственная рабочая группа Росводресурсов на очередном заседании продлила повышенный режим сброса воды с Волжской ГЭС до 20 мая. Согласно опубликованным указаниям, 16 мая 2026 года среднесуточный спецпопуск составит 22 тыс. м3/с, 17 мая – 21 тыс. м3/с, 18 мая 20 тыс. м3/с, 19 мая 19 тыс. м3/с, 20 мая 18 м3/с.

- По прогнозу Росгидромета, в мае приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 45-61 км3 при норме 70,3 км3. При этом наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское (104% от нормы) и Чебоксарское (101% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (34% от нормы), - уточнили в пресс-службе Росводресурсов.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Росводресурсы установили с 5 мая для Волжской ГЭС сбросные расходы на уровне 23 тысяч м3/с. В таком режиме гидроузел продолжит функционировать до 16 мая. При этом в конце апреля специалисты рассчитывали выйти на уровень сброса паводковых вод в 19 тыс. м3/с к 10 мая.

