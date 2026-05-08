8 мая на территорию «Юного ястреба» в Волгоградской области привезли трофейный немецкий танк «Леопард 2А5», который пополнил коллекцию поверженной натовской техники. В администрации региона сообщили, что западные образцы вооружения, которые подбили и захватили наши участники спецоперации, выставлены на территории военно-патриотического Центра «Юный ястреб — Авангард».

Губернатор Андрей Бочаров вместе с фронтовиками Марией Павловной Плахотниковой и Александром Васильевичем Медковым осмотрели эту выставку, на которой представлено 20 единиц трофейной военной техники НАТО. В их числе бронетранспортеры, бронеавтомобили, танк, боевые машины пехоты, гаубица производства США, Австралии, Турции, Украины, Великобритании, Франции, Голландии. Теперь в этой коллекции будет и немецкий «Леопард 2A5».





- Сегодня мы собрались здесь, чтобы представить расширенную экспозицию трофейной техники, захваченной военнослужащими Южного военного округа в ходе специальной военной операции. Представляемые образцы стали результатом успехов подразделений округа при выполнении боевых задач, - сообщил присутствующим временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.





Глава региона поблагодарил Минобороны, Южный военный округ, командующего ЮВО Сергея Медведева за активное участие в создании на территории региона военно-патриотического Центра «Юный ястреб — Авангард».





- Миф о неуязвимости вражеской техники и вооружений навсегда развеян героическими защитниками нашего Отечества — участниками специальной военной операции, потомками Поколения Победителей, — отметил губернатор. - Думаю, что американские, английские и французские солдаты, сражавшиеся вместе с советскими воинами против фашистов, милитаристов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны и в страшном сне не могли представить, что потомки солдат-союзников будут поддерживать фашистов и осуществлять поставки нацистам военной техники, оружия и боеприпасов для борьбы с многонациональным российским народом.

Глава региона сравнил эту коллекцию трофейной техники с зоопарком, отметив, что новый образец займет свое место среди себе подобных.

Фото: администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!