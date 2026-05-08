Волгоградцам рассказали, как получить надбавку к пенсии





Пенсионеры с детьми на иждивении могут получить ежемесячную надбавку к страховой пенсии. Меры поддержки касаются как работающих, так и неработающих пенсионеров и инвалидов. Размер доплаты зависит от количества детей и достигает полной фиксированной выплаты к пенсии.

Доплата назначается, если ребёнок:

младше 18 лет;

младше 23 лет и учится очно;

старше 23 лет, но имеет инвалидность с детства, установленную до достижения 18 лет.

Важно: получать надбавку можно не только за родных детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестёр — при условии, что у них нет трудоспособных родителей, обязанных их содержать.

Какой размер доплаты?

Сумма зависит от количества иждивенцев и рассчитывается как доля от фиксированной выплаты к страховой пенсии (это базовая часть пенсии, которая не зависит от стажа и накопленных баллов).

За одного ребёнка — 1/3 фиксированной выплаты.

За двоих детей — 2/3 фиксированной выплаты.

За троих и более детей — полная сумма фиксированной выплаты.

Надбавка приходит ежемесячно вместе с основной пенсией.

Как оформить?

Чтобы получить доплату, нужно подать заявление на перерасчёт пенсии. Сделать это можно одним из удобных способов:

на портале «Госуслуги»;

в клиентской службе Социального фонда России (СФР);

в любом центре «Мои документы» (МФЦ).