Андрей Бочаров вручил волгоградцам награды оргкомитета «Победа»

Сегодня, 8 мая, в преддверии Дня Победы 22 жителям Волгоградской области вручили различные награды, в том числе и от оргкомитета «Победа», возглавляемого президентом России Владимиром Путиным.

В администрации региона сообщили, что в зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области, где прошло торжественное мероприятие, губернатор в своем поздравлении отметил военнослужащих сил ПВО, которые защищают население от террористических атак ВСУ.





- Отдельно отмечу присутствующих здесь сегодня военнослужащих войск противовоздушной обороны, защищающих наше небо от террористических атак преступного киевского режима, — сказал Андрей Бочаров, поблагодарив защитников Родины за хорошее несение службы. — За большой личный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, за поддержку фронтовиков, ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, за работу по патриотическому воспитанию молодежи, государственными наградами отмечены представители наших ветеранских, военно-патриотических, общественных организаций, представители органов власти, работники здравоохранения, деятели искусства, культуры, средств массовой информации.





Десять из 22 награжденных удостоены памятных медалей организационного комитета «Победа» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за значительный вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием юбилея Победы в прошлом году, мемориальную работу, патриотическое воспитание молодежи.

В торжественной обстановке вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За укрепление дружбы и согласия», медали «За доблесть и мужество», почетные грамоты губернатора Волгоградской области.





Губернатор также особо отметил награжденных госнаградами Волгоградской области руководителей культурного фонда Александры Пахмутовой. Знаменитый композитор, напомним, находится в эти дни в Волгограде, где принимает участие в праздничных мероприятиях.

- Мы очень рады и горды тем, что эти майские победные дни Александра Николаевна встречает вместе с нами, со своими земляками, на героической земле легендарного, непокоренного Сталинграда, - сказал Андрей Бочаров.





На сегодняшней церемонии губернатор также передал награды, присвоенные жителям Волгоградской области указом Главы Донецкой Народной Республики. Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени отмечены волгоградские медицинские работники и представители строительной отрасли.

Андрей Бочаров в завершение церемонии поздравил присутствующих и всех жителей Волгоградской области с наступающим священным праздником – Днем Победы.

