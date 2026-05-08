



Сегодня вечером, 8 мая, на Мамаевом кургане в Волгограде пройдут показы «Света Великой Победы». Программой предусмотрено четыре сеанса: в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30.

Как ранее сообщалось информагентством, с 7 мая в Волгограде временно закрыта остановка общественного транспорта «Мамаев курган» на Первой и Второй продольных. Запрет на стоянку распространяется как на общественный транспорт, так и на личный. Всем, кто желает посмотреть шоу, следует заблаговременно продумать место для парковки автомобиля.

Пройти на мероприятие можно только через Парк Победы со стороны проспекта Ленина. На «Свет Великой Победы» нельзя брать с собой домашних животных, крупногабаритные сумки и рюкзаки, а также детские коляски.

Напомним, первый показ грандиозного мероприятия состоялся 7 мая. Сливающиеся воедино изображение и живой звук рояля создали трогательную и щемящую душу программу, от которой по коже невольно бежали мурашки. Как проходила масштабная акция, смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102».

С 7 по 10 мая общественный транспорт в Волгограде работает в специальном режиме.