По поручению Минтранса России РЖД назначило спецпоезд, который должен доставить застрявших в Волгограде авиапассажиров в Москву. Он отправится из областного центра 10 мая и проследует в столицу через Саратов.

Помимо Волгограда спецпоезда в Москву назначены из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод и Астрахани.

- На текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении. Например, на ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест, Краснодаром – около 9000 мест, Новороссийском – свыше 4700, Минеральными Водами – более 5500 мест, Самарой – почти 9700, Саратовом – более 7300, - уточнили в пресс-службе министерства.

В свою очередь в РЖД пообещали по возможности увеличивать количество вагонов в пассажирских составах.

Кроме того, в настоящее время АНО «Единая транспортная дирекция» продолжает прорабатывать возможность привлечения пассажирских автобусов для доставки застрявших в аэропортах пассажиров.

Напомним, как уже сообщала редакция, с 15:00 8 апреля Росавиация отменила запрет на использование воздушного пространства на юге России гражданскими самолётами. При этом лишь часть запланированных рейсов будет осуществлена перевозчиками. Многие вылеты отменены.

Несколькими часами ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на специализированное оборудование центра единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Специалисты вынуждены были выпустить оповещение для всех пассажирских самолётов о невозможности использования воздушного пространства на юге страны. В результате ограничений на 14:37 в аэропорту Волгограда порядка двух десятков рейсов отменены. Ещё семь задерживаются.

