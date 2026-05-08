Сервисы из «белого списка» станут недоступны в Волгограде 9 мая





В Волгограде в День Победы, 9 мая, в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий будет ограничена работа мобильного интернета. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на массовую рассылку операторов связи. Кроме того, в праздничный день прогнозируются перебои в работе сервисов даже из «белого списка». С большой долей вероятности, уточняют осведомленные источники информагентства, не смогут волгоградцы и гости города отправить другим абонентам СМС и ММС.

Аналогичные меры, отметим, вводятся в Москве. Жители столицы накануне 9 Мая получили сообщения следующего содержания:

– Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в День Победы 9 мая возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, в том числе белых списков, а также смс на территории Москвы и области. Домашний интернет продолжит работать. Чтобы оставаться на связи, пожалуйста, используйте Wi-Fi и голосовые звонки.

Прислушаться к данным рекомендациям следует и жителям Волгограда. Напомним, что в «белом списке» Минцифры состоят мобильные приложения банков, сервисы служб такси, отдельные мессенджеры. Вероятнее всего, доступ к ним временно будет ограничен на протяжении всего дня 9 мая.

В Волгограде работают точки, где можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В основном они расположены в заведениях общественного питания. Общественный транспорта в Волгограде будет работать в усиленном составе и по спецграфиу – до ночи с 9 на 10 мая.