На все лады поют серенады: как встречают весну волгоградские коты





Начало весны - время, когда расцветает все вокруг! Даже любимые всеми котики. Нежась под первыми лучами солнца, в мартовские дни они поют на все лады свою традиционную песню о тепле и, конечно, о любви. Фотографии животных, согревающих сердца своих хозяев не только в теплые весенние деньки, собрали в репортаже ИА «Высота 102».





Приближение одного из самых долгожданных сезонов животные ощущают, как никто другой. Прильнув к окну и жадно вдыхая теплый «вкусный» аромат с нотками свежести и чистоты, домашние коты буквально «тают» от радости. По правде говоря, на малиновый сироп их жизнь похожа и в другие времена года. Но сколько дополнительных радостей приносит эта «чертовка - весна». И щебетание птиц, под которое так сладко засыпается на любимой лежанке, и охапки цветов накануне 8 марта, которые можно не просто хорошенько обнюхать, но и (кто из нас не без греха) попробовать на зубок. А уж как вольготно растянуться у окна, подставляя сочные после зимы бока мартовскому солнцу.













Магическим образом весна с ее пробуждающей жаждой жизни действует на всех хвостатых. Шебутных питомцев с «моторчиками» внутри и лежебок, не тратящих силы на лишние телодвижения. На котов- интеллигентов, мирно посапывающих среди гор «умных» книг и домашних разбойников, считающих своим главным врагом чистоту и порядок. Отвлекаясь от традиционных забот, они вдруг едва ли не целый день смотрят в «кошачий телевизор». Вечно спешащие люди за окном, щебечущие о «своем» синицы и воробьи, ручьи, оставшиеся от недавних гор снега, - то еще зрелище! Настоящий сериал, увлекающий похлеще «Санты Барбары».













Фото Геннадия Гуляева и читателей ИА «Высота 102»

