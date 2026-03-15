Прокатившую с «ветерком» детей волгоградку оштрафовали на 5 тысяч











Инспекторы ДПС привлекли к ответственности женщину, перевозившую детей в открытом люке автомашины на улице Рабочее-Крестьянская в Волгограде. Видеозапись ранее появилась в одном из местных пабликов.

Владелица Chery Tiggo была установлена. Она пояснила, что детям стало плохо, поэтому она разрешила им подышать. При этом она признала, что нарушила ПДД. В отношении нее составлен административный протокол. Волгоградку оштрафовали на 5 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области

