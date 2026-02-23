Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВО

23.02.2026 20:33
23.02.2026 20:33


Отряд «Бессмертный Сталинград» проводит в последний путь бойца Александра Кравцова с позывным «Туапсе». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Александр родился и вырос в Туапсе. После школы получил мирную профессию повара, отслужил срочную.

В составе отряда «Бессмертный Сталинград» Александр быстро стал своим.

- Твердый духом, предельно ответственный - он беспрекословно выполнял боевые задачи. Шел вперед и добивался результата, - так вспоминает о нем Андрей Гимбатов.

Прощание с Александром Кравцовым состоится 24 февраля в Туапсе.

Фото Андрей Гимбатов t.me

