Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВО





Отряд «Бессмертный Сталинград» проводит в последний путь бойца Александра Кравцова с позывным «Туапсе». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Александр родился и вырос в Туапсе. После школы получил мирную профессию повара, отслужил срочную.



В составе отряда «Бессмертный Сталинград» Александр быстро стал своим.



- Твердый духом, предельно ответственный - он беспрекословно выполнял боевые задачи. Шел вперед и добивался результата, - так вспоминает о нем Андрей Гимбатов.



Прощание с Александром Кравцовым состоится 24 февраля в Туапсе.



Фото Андрей Гимбатов t.me



