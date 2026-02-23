Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВО

Отряд «Бессмертный Сталинград» проводит в последний путь бойца Александра Кравцова с позывным «Туапсе». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.
Александр родился и вырос в Туапсе. После школы получил мирную профессию повара, отслужил срочную.
В составе отряда «Бессмертный Сталинград» Александр быстро стал своим.
- Твердый духом, предельно ответственный - он беспрекословно выполнял боевые задачи. Шел вперед и добивался результата, - так вспоминает о нем Андрей Гимбатов.
Прощание с Александром Кравцовым состоится 24 февраля в Туапсе.
Фото Андрей Гимбатов t.me