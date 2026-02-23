Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройства

Общество 23.02.2026 16:51
0
23.02.2026 16:51


В Волгограде получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на продолжение благоустройства территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальные парки на Мамаевом кургане и предместья Мамаева кургана».

На Высоте 102.0, под которой известен Мамаев курган, расположено два участка, которые являются мемориальными парками. Первый находится на северо-западе и с двух сторон ограничен железнодорожным полотном. Второй участок находится на юго-востоке и имеет трапециевидную форму. Северной стороной он примыкает к Ансамблю Площади вводной композиции «Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», с запада ограничен железнодорожной веткой, с востока – проспектом им. Ленина, а с юга граничит с благоустроенной пешеходной дорогой к железнодорожной станции.


Благоустройство пройдет на втором участке общей площадью 1518566 кв.м. Работы запланированы на территории, которая находится слева от главного входа на мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» со стороны проспекта им. В.И. Ленина.

Здесь у подножия Мамаева кургана стоит памятный знак с надписью: «Мемориальный парк заложен осенью 1965 года в честь советских воинов, отдавших жизнь в битве за Сталинград».

Предполагаемый участок благоустройства представляет собой дорожно-тропиночную сеть парка, сформированную площадками и аллеями с пешеходными дорожками.

Планируется земляные работы, демонтаж и устройство оснований из песка и бетона, а также бортовых камней и покрытий из тротуарной и гранитной плитки, щебня, мраморной или гранитной крошки, резиновых покрытий. Указан монтаж поливочного водопровода и систем наружного освещения и видеонаблюдения, перенос инженерных сетей, установка туристических указателей, а также размещение временных выставочных модулей.

Напомним, что на этой территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана планируется создание мемориального комплекса участникам спецоперации. Концепция в феврале текущего года обсуждалась с представителями студии военных художников имени Митрофана Грекова.

Фото администрации Волгоградской области

Скриншот кадастровой карты участка


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.02.2026 16:51
Общество 23.02.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 16:11
Общество 23.02.2026 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 15:25
Общество 23.02.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 14:34
Общество 23.02.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 13:20
Общество 23.02.2026 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 12:47
Общество 23.02.2026 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 12:18
Общество 23.02.2026 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 12:01
Общество 23.02.2026 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 11:37
Общество 23.02.2026 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 11:11
Общество 23.02.2026 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 10:52
Общество 23.02.2026 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 10:06 Реклама
Общество 23.02.2026 10:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 09:59
Общество 23.02.2026 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 09:35
Общество 23.02.2026 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 09:02
Общество 23.02.2026 09:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройстваСмотреть фотографии
16:11
Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушкуСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
10:06
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
 