В Волгограде получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на продолжение благоустройства территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальные парки на Мамаевом кургане и предместья Мамаева кургана».

На Высоте 102.0, под которой известен Мамаев курган, расположено два участка, которые являются мемориальными парками. Первый находится на северо-западе и с двух сторон ограничен железнодорожным полотном. Второй участок находится на юго-востоке и имеет трапециевидную форму. Северной стороной он примыкает к Ансамблю Площади вводной композиции «Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», с запада ограничен железнодорожной веткой, с востока – проспектом им. Ленина, а с юга граничит с благоустроенной пешеходной дорогой к железнодорожной станции.





Благоустройство пройдет на втором участке общей площадью 1518566 кв.м. Работы запланированы на территории, которая находится слева от главного входа на мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» со стороны проспекта им. В.И. Ленина.

Здесь у подножия Мамаева кургана стоит памятный знак с надписью: «Мемориальный парк заложен осенью 1965 года в честь советских воинов, отдавших жизнь в битве за Сталинград».

Предполагаемый участок благоустройства представляет собой дорожно-тропиночную сеть парка, сформированную площадками и аллеями с пешеходными дорожками.

Планируется земляные работы, демонтаж и устройство оснований из песка и бетона, а также бортовых камней и покрытий из тротуарной и гранитной плитки, щебня, мраморной или гранитной крошки, резиновых покрытий. Указан монтаж поливочного водопровода и систем наружного освещения и видеонаблюдения, перенос инженерных сетей, установка туристических указателей, а также размещение временных выставочных модулей.

Напомним, что на этой территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана планируется создание мемориального комплекса участникам спецоперации. Концепция в феврале текущего года обсуждалась с представителями студии военных художников имени Митрофана Грекова.

