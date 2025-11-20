Расследования

Волгоградцу Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в суде

20 ноября Волгоградский областной суд поставил точку в громком процессе о гибели 40-летней матери троих детей Екатерины Буравлевой. За убийство, которое было совершено путем наезда на женщину внедорожником BMW X7, осужден 74-летний водитель Александр Пак. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить пострадавшим 5 миллионов рублей моральной компенсации. Дело рассматривали присяжные-заседатели, а сегодня на основании их вердикта был вынесен приговор. До этого часа «Х» снова прошли прения сторон, где выступили представители защиты и обвинения, а также сам Александр Пак.

Как проходили прения и что говорили выступающие – в материале ИА «Высота 102».

Иск на 8 миллионов и «борьба» за BMW

В самом начале судебного заседания пострадавшие заявили иск о взыскании с Александра Пака 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако водитель элитного внедорожника заявил в суде, что эту сумму не потянет. 

- Я могу исходить из того, что могу я. То есть, что есть у меня. Ни у близких, ни у родственников, а именно у меня, - начал рассуждать подсудимый. 

Судья Дмитрий Туленков спросил у Пака, может ли он определить сумму, которую готов заплатить семье погибшей женщины.

- Я готов где-то в пределах миллиона – да. Все! – ответил на вопрос подсудимый.

Затем фокус внимания присутствующих переключился на автомобиль BMW X7, на котором и был совершен наезд на женщину. Сторона обвинения уточняла, на каком основании Пак управлял внедорожником, оплачивал ли ремонт и бензин.


Дочь Александра Пака, которая является владелицей машины, пояснила суду, что BMW был куплен в кредит ее супругом по системе трейд-ин. Старый автомобиль был отдан в качестве первоначального взноса, а на оставшуюся сумму был оформлен кредит. В 2024 году, как пояснила женщина, они приняли решение отдать машину отцу, вписав его в полис ОСАГО. Однако ремонт, техосмотр машины, налог и штрафы оплачивала она.

- Могу это подтвердить выписками из банковского приложения, - заявила женщина.

Александр Пак сообщил, что сам в автомобиль почти ничего не вкладывал, а только пользовался. На вопрос, оплачивал ли он бензин, ответил так:

- Что-то по мелочи оплачивал. У меня же все-таки пенсия идёт, - сказал подсудимый.

Вскоре в процессе был объявлен небольшой перерыв, чтобы стороны приготовились к прениям. Уже позже из выступлений стороны обвинения и защиты стало понятно, почему расходам на автомобиль BMW уделялось столь пристальное внимание.

Часть вторая. Прения сторон.

Прокурор Светлана Захарова в своем выступлении заявила, что действия, которые совершил Пак, квалифицированы верно. Она напомнила, что присяжные ранее признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

- Исходя из обстоятельств, установленных в результате судебного следствия, а также решением присяжных заседателей, необходимо квалифицировать содеянное подсудимым по пункту «б» части второй статьи 105 УК РФ, как убийство, т.е. умышленное причинение смерти лицу в связи с выполнением общественного долга. Пак, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения смерти Буравлевой, и относясь к ним безразлично, действовал умышленно. Об этом свидетельствует поведение подсудимого во время совершения деяния и послеПак, видя потерпевшую, что она находится в опасной для него близости своего автомобиля, совершил опасный маневр, а после совершения наезда и переезда покинул место происшествия, не остановив автомобиль и не оказав помощи, - сказала гособвинитель. - По результатам проведения экспертного исследования от 22.01.2025 года был признан без какого-либо психического расстройства, лишающего способность осознания фактический характер и опасность своих действий. Обстоятельствами, смягчающие наказание, являются: преклонный возраст, состояние здоровья, выплаты на погребение потерпевшим, благотворительная деятельность. 


Прошу суд признать Пака Александра Васильевича признать виновным в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год и 6 месяцев, а также лишить Пака заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на 2 года. Также при таких обстоятельствах прошу суд взыскать при компенсации морального вреда потерпевшим лишить в качестве имущества автомобиль обвиняемого BMW X7, переданного свидетелем для пользования обвиняемому, - заключила прокурор. 

Представитель потерпевших Ангелина Лихошапко поддержала все пункты гособвинения. Супруг Екатерины Буравлевой от выступления в пениях отказался. 


В защиту обвиняемого выступил его адвокат Денис Факеев:

- Хотел бы обратить внимание на показания Пака Александра Васильевича в ходе судебного следствия, который обращал внимание на те факты, что при возникновении ситуации, в результате которой потерпевшая получила повреждения, им данные обстоятельства не наблюдались. Соответственно каких-то волевых усилий и допусков того, что произойдет такое событие, он не имел, о чем он дал нам достаточно исчерпывающие показания. В связи с такими обстоятельствами, я также полагаю, что несмотря на то, что установлено коллегией присяжных, в данном случае вопрос тех обстоятельств, при которых произошла данная трагедия, мы полагаем, что не достаточно элементов состава преступления, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ. В данном случае мы не можем говорить о том, что имеется прямой или косвенный умысел на совершение преступления, - сказал защитник. - По крайней мере, мы полагаем, что в ходе судебного следствия не был в достаточной мере раскрыт мотив совершения преступления. 


Общественный долг, как бы кто его не понимал, это относительно устоявшееся явление, которое воспринимается подавляющей частью общества. В данном случае, с учетом того, что было установлено, конкретно оставление места ДТП в том моменте уже состоялось. Мне, как дипломированному юристу, по крайней мере, до настоящего времени мало известно о тех предписаниях или существующих устойчивых подходах, где участник дорожно-транспортного происшествия должен предпринимать меры к задержанию. С учетом данных обстоятельств, а также данных Александра Васильевича показаний в ходе судебного следствия, мы полагаем возможным, что имело место совершения преступления по неосторожности. Что касается вопроса по относительной квалификации преступления и формы вины, на этом я остановлюсь.

Единственное, хочу сказать еще по поводу транспортного средства, о котором сейчас шла речь. То есть, с моей точки зрения, коллега государственный обвинитель несколько позволил себе неэтичное высказывание в том плане, что у нас Александр Васильевич сегодня и свидетели его говорили о том, что он владел автомобилем с момента его приобретения. Коллега сознательно вводит в заблуждение суд, с моей точки зрения. 

Последнее слово Александра Пака:


- Ситуация такая, что говорить то больше не о чем. Сказали все. Кто мог - наврал, кто мог - сказал правду. Одним словом всё, что я говорил с самого начала следствия и до завершения судом присяжных - я это повторил только что. То, что никаких умыслов, даже не знаю, как это назвать, чтобы вы поверили. Я даже думать не мог о том, что человека просто напросто взять и задавить. Это бред сивой кобылы.

Хотелось бы пожелать, чтобы все-таки следствие, прокуратура, суд и вообще вся эта система юридическая смотрела более справедливо на все эти факты, вещи и происшествия. А то получается прям какой-то сговор. Следствие бредовое. Прокурор вместо того, чтобы посмотреть это все посмотреть внимательно, изучить дело, он просто напросто подмахивает и все. Приходит в суд, а суд рассматривает. Вот и судят по этой 105-ой. Она же незаконна. Вы же сами понимаете, что незаконна. Так что все, спасибо.

На протяжении всего судебного процесса Александр Пак был в приподнятом настроении и улыбался. 


Приговор в 15:30 мск.

После того, как прения завершились, суд удалился в совещательную комнату. Оглашение резолютивной части приговора было назначено на 15:30 мск. К этому времени все снова собрались в зале заседаний. 

Судья Дмитрий Туленков огласил приговор. Александру Паку было назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. В качестве дополнительного наказания Пак на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам. Также суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

Автомобиль BMW в итоге не конфисковали.

После оглашения приговора родственники Пака и его адвокаты отказались давать какие-либо комментарии и быстро покинули зал суда.

Представитель потерпевших сообщила, что приговор и сумма моральной компенсации их полностью устраивают.

