

20 ноября Волгоградский областной суд поставил точку в громком процессе о гибели 40-летней матери троих детей Екатерины Буравлевой. За убийство, которое было совершено путем наезда на женщину внедорожником BMW X7, осужден 74-летний водитель Александр Пак. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить пострадавшим 5 миллионов рублей моральной компенсации. Дело рассматривали присяжные-заседатели, а сегодня на основании их вердикта был вынесен приговор. До этого часа «Х» снова прошли прения сторон, где выступили представители защиты и обвинения, а также сам Александр Пак. Как проходили прения и что говорили выступающие – в материале ИА «Высота 102». Иск на 8 миллионов и «борьба» за BMW В самом начале судебного заседания пострадавшие заявили иск о взыскании с Александра Пака 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако водитель элитного внедорожника заявил в суде, что эту сумму не потянет. - Я могу исходить из того, что могу я. То есть, что есть у меня. Ни у близких, ни у родственников, а именно у меня, - начал рассуждать подсудимый. Судья Дмитрий Туленков спросил у Пака, может ли он определить сумму, которую готов заплатить семье погибшей женщины. - Я готов где-то в пределах миллиона – да. Все! – ответил на вопрос подсудимый. Затем фокус внимания присутствующих переключился на автомобиль BMW X7, на котором и был совершен наезд на женщину. Сторона обвинения уточняла, на каком основании Пак управлял внедорожником, оплачивал ли ремонт и бензин.

Дочь Александра Пака, которая является владелицей машины, пояснила суду, что BMW был куплен в кредит ее супругом по системе трейд-ин. Старый автомобиль был отдан в качестве первоначального взноса, а на оставшуюся сумму был оформлен кредит. В 2024 году, как пояснила женщина, они приняли решение отдать машину отцу, вписав его в полис ОСАГО. Однако ремонт, техосмотр машины, налог и штрафы оплачивала она. - Могу это подтвердить выписками из банковского приложения, - заявила женщина. Александр Пак сообщил, что сам в автомобиль почти ничего не вкладывал, а только пользовался. На вопрос, оплачивал ли он бензин, ответил так: - Что-то по мелочи оплачивал. У меня же все-таки пенсия идёт, - сказал подсудимый. Вскоре в процессе был объявлен небольшой перерыв, чтобы стороны приготовились к прениям. Уже позже из выступлений стороны обвинения и защиты стало понятно, почему расходам на автомобиль BMW уделялось столь пристальное внимание. Часть вторая. Прения сторон.

Прокурор Светлана Захарова в своем выступлении заявила, что действия, которые совершил Пак, квалифицированы верно. Она напомнила, что присяжные ранее признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.





- Исходя из обстоятельств, установленных в результате судебного следствия, а также решением присяжных заседателей, необходимо квалифицировать содеянное подсудимым по пункту «б» части второй статьи 105 УК РФ, как убийство, т.е. умышленное причинение смерти лицу в связи с выполнением общественного долга. Пак, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения смерти Буравлевой, и относясь к ним безразлично, действовал умышленно. Об этом свидетельствует поведение подсудимого во время совершения деяния и после. Пак, видя потерпевшую, что она находится в опасной для него близости своего автомобиля, совершил опасный маневр, а после совершения наезда и переезда покинул место происшествия, не остановив автомобиль и не оказав помощи, - сказала гособвинитель. - По результатам проведения экспертного исследования от 22.01.2025 года был признан без какого-либо психического расстройства, лишающего способность осознания фактический характер и опасность своих действий. Обстоятельствами, смягчающие наказание, являются: преклонный возраст, состояние здоровья, выплаты на погребение потерпевшим, благотворительная деятельность.



