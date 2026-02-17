Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлым

Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на сметану, произведенную в поселке Горный Волгограда. По данным межрегионального управления ведомства, нестыковки в электронных документах, оформленных на продукцию хозяйствующего субъекта, были выявлены в ходе мониторинга ФГИС «ВетИС». 

В частности, ветеринарный фельдшер ГБУ «Волгоградской горСББЖ» оформил  производственный сертификат на сметану без указания сырья, из которого изготовлена продукция. Это говорит о нарушении прослеживаемости пищевой продукции, подчеркнули в межрегиональном управлении. 

По результатам проверки хозяйствующий субъект также получил предостережение.

11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелым
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистант
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУ
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под Волгоградом
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-Камышин
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мосту
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учета
10:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлым
09:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопления
09:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буря
09:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах Волгограда
08:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраля
08:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская область
08:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковок
08:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товары
07:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьи
07:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?
07:03
Волгоградских предпринимателей обяжут убрать иностранные вывески
06:35
Головокружительные «качели» и резкий ветер: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие дни
06:23
В Елани простятся с погибшим на СВО Евгением Горочкиным
06:06
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области
21:30
«Счет идет буквально на минуты»: как не провалиться под лед и есть ли шансы на спасение из ледяной воды
21:00
46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с Сарпинского
20:33
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с дополнительными выплатами
19:57
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушки
19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в Царицыне
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраля
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраля
 