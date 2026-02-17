В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлым





Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на сметану, произведенную в поселке Горный Волгограда. По данным межрегионального управления ведомства, нестыковки в электронных документах, оформленных на продукцию хозяйствующего субъекта, были выявлены в ходе мониторинга ФГИС «ВетИС».

В частности, ветеринарный фельдшер ГБУ «Волгоградской горСББЖ» оформил производственный сертификат на сметану без указания сырья, из которого изготовлена продукция. Это говорит о нарушении прослеживаемости пищевой продукции, подчеркнули в межрегиональном управлении.

По результатам проверки хозяйствующий субъект также получил предостережение.