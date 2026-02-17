



Сегодня ночью Волгоградскую область накрыла сильная магнитная буря. По словам специалистов, ее влияние метеозависимые горожане могут ощущать в течение всех суток.

- Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2, ставшая самой сильной в феврале. Вообще Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему, - прокомментировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на мощный ночной удар, февраль пока не дотягивает до показателей прошлого месяца, ставшего рекордсменом десятилетия по числу дней с магнитными бурями.

- Пока февраль 2026-го выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц,- прокомментировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. – Впрочем, в январе, который установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.

Действительно ли магнитные бури способны влиять на состояние горожан, или немалую роль в этом вопросе играет психосоматика, корреспонденты ИА «Высота 102» общались с волгоградским терапевтом Марией Деревянченко. По мнению специалиста, геомагнитные возмущения действительно могут сказаться на общем состоянии, однако одним из важных «лекарств» становится собственный настрой.

- Метеочувствительным горожанам в такие дни стоит беречь себя, переходить на более щадящий ритм жизни, избегая повышенных физических и эмоциональных нагрузок. Важно соблюдать питьевой режим, так как достаточное количество воды помогает организму поддерживать нормальную вязкость крови. Чего бы я не советовала делать, так это снимать стресс алкоголем, кофеином и тяжелой пищей, тем самым увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури – это не причина для паники, а дополнительный контролируемый фактор стресса для организма. Не стоит искать волшебную таблетку от метеозависимости. Нужно не выживать, а просто жить и продолжать назначенное врачом лечение, - комментировала врач.

