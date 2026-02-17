Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мосту

Общество 17.02.2026 10:28
0
17.02.2026 10:28


В связи с приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются 16 составов, которые следуют через Ростовскую область. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на информацию РЖД. 

Так, из-за возникшего сбоя в логистике задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь (№ 78) и Севастополь (№ 8). Также задерживаются поезда, следующие из Кисловодска (№ 328), Москвы (№ 92, № 196, № 28), Адлера (№ 316) и Перми (№ 162) в крымскую столицу.

Также задержка коснулась составов, движущихся с полуострова. Время в пути увеличилось для поездов № 27 Симферополь – Москва, № 315 Симферополь – Адлер, № 7 Севастополь – Санкт-Петербург, № 67 Симферополь – Москва, № 327 Симферополь – Кисловодск, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 195 Симферополь – Москва и № 91 Севастополь – Москва.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.02.2026 11:08
Общество 17.02.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 11:07
Общество 17.02.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 10:28
Общество 17.02.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 10:10
Общество 17.02.2026 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.02.2026 10:06
Общество 17.02.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 09:47
Общество 17.02.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 09:33
Общество 17.02.2026 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 09:28
Общество 17.02.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 08:55
Общество 17.02.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 08:24
Общество 17.02.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 08:22
Общество 17.02.2026 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 08:09
Общество 17.02.2026 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 07:38
Общество 17.02.2026 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 07:16
Общество 17.02.2026 07:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2026 07:03
Общество 17.02.2026 07:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
08:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
08:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
07:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»Смотреть фотографии
07:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-КамышинСмотреть фотографии
07:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мостуСмотреть фотографии
07:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учетаСмотреть фотографии
07:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлымСмотреть фотографии
06:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопленияСмотреть фотографии
06:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буряСмотреть фотографии
06:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах ВолгоградаСмотреть фотографии
05:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраляСмотреть фотографии
05:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская областьСмотреть фотографии
05:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковокСмотреть фотографии
05:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товарыСмотреть фотографии
04:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьиСмотреть фотографии
04:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?Смотреть фотографии
04:03
Волгоградских предпринимателей обяжут убрать иностранные вывескиСмотреть фотографии
03:35
Головокружительные «качели» и резкий ветер: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
03:23
В Елани простятся с погибшим на СВО Евгением ГорочкинымСмотреть фотографии
03:06
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
«Счет идет буквально на минуты»: как не провалиться под лед и есть ли шансы на спасение из ледяной водыСмотреть фотографии
18:00
46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с СарпинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с дополнительными выплатамиСмотреть фотографии
16:57
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушкиСмотреть фотографии
16:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в ЦарицынеСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраляСмотреть фотографии
15:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраляСмотреть фотографииCмотреть видео
 