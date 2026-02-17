



В связи с приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются 16 составов, которые следуют через Ростовскую область. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на информацию РЖД.

Так, из-за возникшего сбоя в логистике задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь (№ 78) и Севастополь (№ 8). Также задерживаются поезда, следующие из Кисловодска (№ 328), Москвы (№ 92, № 196, № 28), Адлера (№ 316) и Перми (№ 162) в крымскую столицу.

Также задержка коснулась составов, движущихся с полуострова. Время в пути увеличилось для поездов № 27 Симферополь – Москва, № 315 Симферополь – Адлер, № 7 Севастополь – Санкт-Петербург, № 67 Симферополь – Москва, № 327 Симферополь – Кисловодск, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 195 Симферополь – Москва и № 91 Севастополь – Москва.