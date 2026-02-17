Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Урюпинске 38 домов остались без отопления

В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 17 февраля, прекращена подача теплоносителя в связи с ремонтными работами на участке теплосетей. По данным администрации городского округа,  под отключение попали ряд потребителей по следующим адресам: проспект Ленина 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, переулок Дзержинского 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 28, ул. Черняховского 11, ул. Коммунистическая 3, 4, 5, 8,  переулок Большой 1, 2, 3, 4, 6, ул. Чапаева 1, 2, 3, 5.

Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ, пояснили в мэрии. 


11:24
11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелым
11:08
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистант
11:07
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУ
10:51
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под Волгоградом
10:41
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»
10:41
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-Камышин
10:30
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде
10:28
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мосту
10:10
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учета
10:06
10:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлым
09:47
09:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопления
09:33
09:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буря
09:28
09:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах Волгограда
08:55
08:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраля
08:24
08:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская область
08:22
08:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковок
08:09
08:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товары
07:38
07:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьи
07:16
07:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?
07:03
07:03
Волгоградских предпринимателей обяжут убрать иностранные вывески
06:35
06:35
Головокружительные «качели» и резкий ветер: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие дни
06:23
06:23
В Елани простятся с погибшим на СВО Евгением Горочкиным
06:06
06:06
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области
21:30
21:30
«Счет идет буквально на минуты»: как не провалиться под лед и есть ли шансы на спасение из ледяной воды
21:00
21:00
46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с Сарпинского
20:33
20:33
Волгоградцев предупредили о мошенничестве с дополнительными выплатами
19:57
19:57
Под Волгоградом внуку грозит срок за кражу телефонов и денег у бабушки
19:30
19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в Царицыне
18:58
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраля
18:32
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраля
 