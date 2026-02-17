В Урюпинске 38 домов остались без отопления

В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 17 февраля, прекращена подача теплоносителя в связи с ремонтными работами на участке теплосетей. По данным администрации городского округа, под отключение попали ряд потребителей по следующим адресам: проспект Ленина 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, переулок Дзержинского 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 28, ул. Черняховского 11, ул. Коммунистическая 3, 4, 5, 8, переулок Большой 1, 2, 3, 4, 6, ул. Чапаева 1, 2, 3, 5.
Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ, пояснили в мэрии.