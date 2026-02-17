



В Волгоградской области более 22 тысяч интеллектуальных приборов учета установили и заменили жителям многоквартирных домов в 2025 году. Официальная энергокомпания устанавливает новые счетчики бесплатно.

Также из плюсов «умных» приборов – это передача показаний в режиме реального времени, что полностью исключает необходимость ручного снятия данных и вероятность ошибок в квитанциях. Жители региона получают возможность оплачивать только фактически потребленный ресурс без начислений по нормативам. Особенно полезно это тем владельцам квартир, кто не проживает в своей недвижимости на постоянной основе.

– Интеллектуальные приборы учета позволяют снимать показания по реальному расходу ресурса, избегать начисления по среднему объему потребления и последующих перерасчетов, которые могут повлиять на начисление платы на общедомовые нужды. Установка новых и замена вышедших из строя счетчиков с истекшим межповерочным интервалом производится компанией бесплатно в соответствии с федеральным законодательством, – подчеркивают специалисты «Волгоградэнергосбыта».

В нынешнем году компанией планируется установить почти 24 тысячи таких счетчиков – на уровне не менее 2 тысяч штук в месяц.

Жителей региона предупреждают, если вам предложили заменить прибор учета за деньги, речь наверняка идет о мошеннических действиях. Также не стоит доверять незнакомцам, которые по телефону предлагают записаться для бесплатной замены счетчика.

Если вы являетесь обладателем обычных приборов учета, прием показаний проводиться до 25-го числа месяца. При их отсутствии начисления производятся по среднемесячному потреблению. Чтобы не забывать вовремя передавать показания, в компании реализована функция рассылки напоминаний, которую можно подключить в личном кабинете на сайте https://lk.energosale34.ru или установить мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт».