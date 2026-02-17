Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская область

Ночью 17 февраля в Волгоградской области не было зафиксировано атак вражеских БПЛА. По данным Минобороны РФ, всего в регионах России был уничтожен и перехвачен 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Больше всего сбили БПЛА над акваторией Черного моря – 50. 38 перехватили в Крыму, 29 – над акваторией Азовского моря, 18 – в Краснодарском крае. Еще 11 уничтожили в Калужской области, 4 – в Брянской и 1 – в Курской.