«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда специалисты «Концессий теплоснабжения» продолжают поэтапно улучшать горячее водоснабжение старых жилых массивов. На бульваре 30-летия Победы коммунальщики проложили новый трубопровод протяжённостью свыше 100 метров, который обеспечит циркуляцию ресурса.

- В советское время появились центральные тепловые пункты и двухтрубная система подачи горячей воды. Однако на практике циркуляция в домах зачастую отсутствовала: где-то проект упростили, где-то стальные трубы быстро отслужили свое. Сегодня используются полиэтиленовые трубы, они прослужат более 50 лет, - рассказал заслуженный работник ЖКХ РФ Олег Капустин.

Реализация проекта позволила улучшить качество водоснабжения 800 волгоградцев. Собственникам больше не придётся продолжительное время спускать дорогостоящий коммунальный ресурс.

Отметим, ранее в 2025 году специалисты обустроили в городе более 2,5 тыс. метров рециркуляционных сетей. Работы были реализованы на ул. Баумана и ул. Метростроевской в Тракторозаводском районе, ул. Одоевского в Кировском районе и ул. 8-й Воздушной в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: «Концессий теплоснабжения»