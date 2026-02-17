Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товары





Роспотребнадзор помог вернуть волгоградцам более 43 миллионов рублей за некачественные товары и услуги. По данным регионального управления РПН, около 800 тысяч рублей из этой суммы приходится на компенсацию морального вреда.

Всего в 2025 году специалисты РПН выдали заключения по гражданским искам в рамках 200 судебных процессов. Чаще всего жители региона предъявляли претензии в сферах финансовых, туристических, бытовых услуг и розничной торговли.

Наиболее распространенными гражданскими спорами являются отказы продавцов удовлетворить законные требования потребителей о возврате денежных средств за некачественный товар, за неисполнение в срок обязательств по договору и ненадлежащие услуги.

Управление РПН также самостоятельно инициировало более 100 исков в защиту прав потребителей. 80 из них были удовлетворены. Жителям присуждено около 350 тысяч рублей.



