



Гражданский иск Генпрокуратуры к ушедшему в отставку нижегородскому судье Вячеславу Сапеге и его родственникам рассмотрят в Ворошиловском районном суде Волгограда. В ведомстве планируют изъять у главы Совета судей Нижегородской области активы на десятки миллионов рублей.

По информации «Коммерсанта», еще во время работы в прокуратуре Вячеслав Сапега оформил на бывшую жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя десять лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину.





Спустя шесть лет Вячеслав Сапега купил московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машино-место. Крупные покупки стоимостью 30 миллионов рублей, убеждены в Генпрокуратуре, председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее оформили и автомобиль BMW X5. В ведомстве уверены, что все сделки совершались на доходы, несовместимые с зарплатой судьи и госслужащего, а потому обратились в суд с иском об изъятии активов.

Предварительное слушание в Ворошиловском районном суде Волгограда пройдет 2 марта.

С 1997-го по 2006 год Вячеслав Сапега работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. После двухлетней работы в департаменте Минюста РФ вернулся в судебную систему, став помощником заместителя гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ. В 2012 году его назначили судьей Нижегородского районного суд, а через год – заместителем председателя того же суда. В 2014 году Вячеслав Сапега вновь пошел на повышение, возглавив Нижегородский районный суд. Спустя четыре года он перешел на должность зампредседателя Нижегородского областного суда.

Фото Нижегородского областного суда/Vk.com