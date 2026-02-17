Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьи

Гражданский иск Генпрокуратуры к ушедшему в отставку нижегородскому судье Вячеславу Сапеге и его родственникам рассмотрят в Ворошиловском районном суде Волгограда. В ведомстве планируют изъять у главы Совета судей Нижегородской области активы на десятки миллионов рублей.

По информации «Коммерсанта», еще во время работы в прокуратуре Вячеслав Сапега оформил на бывшую жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя десять лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину.


Спустя шесть лет Вячеслав Сапега купил московскую квартиру площадью более 100 «квадратов» и машино-место. Крупные покупки стоимостью 30 миллионов рублей, убеждены в Генпрокуратуре, председатель коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет на родителей супруги Вячеслав Сапега оформил не меньше шести объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее оформили и автомобиль BMW X5. В ведомстве уверены, что все сделки совершались на доходы, несовместимые с зарплатой судьи и госслужащего, а потому обратились в суд с иском об изъятии активов. 

Предварительное слушание в Ворошиловском районном суде Волгограда пройдет 2 марта.

С 1997-го по 2006 год Вячеслав Сапега работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. После двухлетней работы в департаменте Минюста РФ вернулся в судебную систему, став помощником заместителя гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ. В 2012 году его назначили судьей Нижегородского районного суд, а через год – заместителем председателя того же суда. В 2014 году Вячеслав Сапега вновь пошел на повышение, возглавив Нижегородский районный суд. Спустя четыре года он перешел на должность зампредседателя Нижегородского областного суда.

Фото Нижегородского областного суда/Vk.com

