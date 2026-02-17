



После резкого потепления переменчивая погода прокатит жителей Волгоградской области на температурных «качелях», способных в прямом смысле вскружить голову метеозависимым горожанам.

Погода в северных и южных районах Волгоградской области в ближайшие дни будет отличаться весьма разительно.

- Сегодня днем температура воздуха в регионе составит от +2 до -3, - сообщают метеорологи волгоградского ЦГМС. – При этом в северных районах будет заметно холоднее – от 6 до 11 градусов мороза. В южных частях Волгоградской области, напротив, потеплеет до +5. В Волгограде же столбики термометров поднимутся до +2.

Такие же скачки температур ждут волгоградцев и к середине предпраздничной рабочей недели. Погода в полной мере продемонстрирует горожанам свою «легкомысленность», стремительно бросаясь из «минуса» в «плюс».

- В среду и в четверг в Волгоградской области ожидается морозная погода – температура опустится до -7. Однако местами столбики термометров поднимутся от 2 до пяти градусов тепла, - уточняют синоптики. – В Волгограде же днем среды ожидается от 2 до 4 градусов мороза, в четверг – от нуля до -2.

Рука об руку с неустойчивой температурой в ближайшие дни будет идти и сильный ветер. По сообщениям синоптиков, к середине недели на регион обрушатся порывы со скоростью 15-20 м/с.

Фото Павла Мирошкина