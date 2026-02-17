Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области





В Волгоградской области сегодня утром объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала в 5:52.

В смс-сообщениях волгоградцев просят не подходить к окнам и избегать открытых участков улицы.

Аэропорт Волгограда к этому часу работает в штатном режиме, все самолеты готовятся вылететь в пункты назначения по расписанию.

За ночь над территорией страны перехватили 76 беспилотников ВСУ. Серия мощных взрывов прогремела в Краснодарском крае – по информации Минобороны, над регионом сбито 24 летательных аппарата. За время ночной атаки войска ПВО ликвидировали также 26 беспилотников над акваторией Черного моря и еще 15 – над территорией Азовского моря.

Фото Андрея Поручаева