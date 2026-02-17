Волгоградских предпринимателей обяжут убрать иностранные вывески





В Волгограде владельцам кафе, ресторанов и магазинов предстоит сменить иностранные вывески. Требование об обязательном переходе на русский язык вступит в силу 1 марта.

Сегодня использование русского языка требуется лишь в рекламе и важной информации для клиента – сведениях о товаре или режиме работы заведения. Этой же весной правила игры будут изменены. Теперь с иностранного языка владельцам торговых точек предстоит перевести все вывески, указатели, таблички, а также сайты и приложения.

Исключением из правил станут лишь владельцы официально зарегистрированных товарных знаков и брендов. Использовать прежние название разрешат не только собственникам брендов, но и франчайзи. Фирменные наименования сохранят только их непосредственные владельцы.

Предполагается, что за соблюдением новых требований будут следить сотрудники администрации, а также специалисты Роспотребнадзора, прокуратуры и антимонопольной службы.

Спасут ли новые меры от засилия англицизмов в русском языке, корреспонденты ИА «Высота 102» обсуждали с известным волгоградским филологом Василием Супруном. По мнению лингвиста, очищение языка должно происходить не только за счет административного давления.

– Административными мерами от заимствований не избавиться. Мы как-то дискутировали по поводу избавления от мата. Вот тут я поддерживаю использование административного ресурса, точнее, простого исполнения закона, по которому за использование грязных слов в общественных местах можно спокойно взимать штраф, - комментировал доктор филологических наук. - Пару раз человек заплатит этот штраф, и тягу к мату у него снимет как рукой. Использование закона является сильным воспитательным средством. Можно, конечно, придумать какие-нибудь меры воздействия на тех, кто злоупотребляет заимствованиями, например, заставить хозяев магазинов и увеселительных заведений заплатить дополнительный налог за иностранные буквы на вывесках, но вряд ли это даст нужный результат. Вот тут нужна воспитательная работа, привитие любви к родному языку, высмеивание любителей ненужных и нелепых заимствований. Смех обладает чудодейственной силой, которая достаточно быстро даст свои плоды.

Фото Павла Мирошкина