В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковок





В Волжском утвердили состав рабочей группы, которая займется разработкой проекта платных парковок.

Кроме замглавы города Евгения Головко, курирующего вопросы в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, капстроительства и градостроительства, волнующим горожан вопросом займется председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства Максим Логинов.

Вместе с чиновниками платные парковки и возможные места их размещения обсудят депутаты Руслан Аширов, Дмитрий Манохин и Сергей Аксенов, а также член общественной палаты Алексей Череда. О конкретных датах заседаний рабочей группы пока не сообщается.

О том, что Волжский пойдет по выбранному Волгоградом пути и введет на улицах города платные парковки, стало известно в сентябре прошлого года. В администрации города заявили, что подобная мера не просто избавит городские магистрали от заторов, но и в целом увеличит безопасность движения.

- Организация платных парковок будет способствовать изменению привычной парковочной политики, в частности, соблюдению запрета остановок транспорта в местах заторов. Это, в свою очередь, повысит эффективность и безопасность дорожного движения. Также среди преимуществ внедрения платных парковок – оптимизация маршрутов общественного транспорта, ускорение магистральных маршрутов, возможность оперативного прибытия специальных служб, изменение эстетического вида города в лучшую сторону, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Заработанные на платных местах стоянках средства власти обещают пустить на развитие транспорта. При этом в мэрии заявляют, что учли частые перебои в работе мобильного интернета и возможность неполадки оборудования. В случае, если устройство оплаты не будет функционировать, парковка будет считаться бесплатной.

Фото Геннадия Гуляева