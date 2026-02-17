



В городе Новоаннинский Галину Кошельник знает едва ли не каждый второй житель. Учитель начальных классов, она занималась не с одним поколением детей. Но после выхода на пенсию вдруг ощутила непривычную и даже болезненную для себя тишину. Чем занять свободное время? Ответ пришел быстро. Педагог завела свой собственный блог, вспоминая знакомые и любимые многими традиции родом из детства. О том, как ностальгия связала сотни подписчиков из разных уголков Волгоградской области и других регионов страны – расскажем в материале ИА «Высота 102».

- В профессию учителя я влюбилась с первого класса, - рассказывает Галина Кошельник. – Помню, как наша первая учительница Клавдия Игнатьевна Бондаренко знакомила нас с темой «глагол». Она поднимала руку, улыбалась и вдруг, совершенно неожиданно, начанала прыгать на одной ноге – а ведь сама хромала. В итоге эту тему мы запомнили на всю жизнь. Мне даже внешне хотелось быть похожей на учителя. Помню. Зима. Перемена. Холодно. Мы сидим в классе, одетые в пальто. И вдруг: «тут-тук». Это Галина Петровна, учитель математики в строгом костюме темно-синего цвета и в туфлях на высоких каблуках идет по коридору… Этот образ прочно врезался мне в память. А ещё я делала себе указки из молодых побегов клена. Найду длинную веточку, сломаю, очищу ее. Во дворе у нас стояла небольшая мазанная и только что побеленная мамой кухня. Так вот я брала свою указку и чертила на стене кухни Африку. Мама снова побелит, а я опять черчу Африку… В итоге я, конечно же, стала учителем.





Какой бы трудной работу педагога не называли обыватели, Галина Кошельник горела ею долгие годы. С теплом и ностальгией она говорит о ней и по сей день.

- Я работала учителем начальных классов и иногда вела у детей географию. Школа была действительно моим вторым домом, в который хотелось не просто идти, а спешить. Но два года назад я вышла на пенсию, и это расставание далось мне очень болезненно. Вы же сами знаете, какие мы люди – педагоги. Все время в гуще событий, жизнь каждую минуту бьет ключом. А тут – резкая тишина, которая меня удивляла. Просто так сидеть дома было не по мне, тем более, я чувствовала - у меня еще достаточно сил, чтобы что-то делать и пробовать. Так и решила завести свой собственный блог. Так сказать, побаловать себя на пенсии.

Сколько игр с мячом у нас было. Как только наступала весна, теплые дни, мы, детвора, выходили " за хутор". Там быстрее высыхала земля. Лапта, штандер, вышибалы. А у девочек любимые скакалки. Что мы с ними вытворяли! Некоторые игры начинались со считалок. "На златом крыльце сидели...", “Эники- Беники, ели вареники....", "Вышел месяц из тумана......", "Шишел- мышел".... А на перекус был ломоть хлеба, помазанный маслом и посыпанный сахаром или " вышневым" вареньем. И вот, как только появлялся кто-нибудь с подобным куском, надо было быстро крикнуть : "Сорок восемь-половину просим", и хозяин этого лакомства должен был поделиться. Правда, он мог и опередить "просящих", крикнув: "Двадцать один- ем один"... из блога Галины Кошельник.

Начав с небольших зарисовок из детства, женщина получила большой отклик от людей разных возрастов. Среди ее подписчиков оказывались не только те, кто застал старые игры во дворе и навсегда запомнил народные традиции, но и те, кто никогда не видел их вживую, но полюбил заочно.

- Я росла в казачьей православной семье, и мне очень хотелось не просто сохранить свои воспоминания, но и невидимыми ниточками связать прошлое с настоящим для более молодых людей, - признает Галина Кошельник. – Я, например, до сих пор помню, с какой радостью мы ходили по улицам в праздник Рождества. С первой звездой, даже если в домах еще не было света, стучались и не боялись услышать отказа. Рассказывали стих «Где Иисус Христос родился…», получали заветные подарки. Увы, сейчас эта традиция стала забываться. Хотя у нас, в Новоаннинском, она еще живет – за день в дом приходят около полусотни человек.





В наше детство ходили славить Христа рано в 4-5 часов утра. Ходили из двора в двор". Даже если не было света, стучали, и каждый впускал христославцев. А мы рассказали стих "Где Иисус Христос родился....", получали заветные подарки по 2-3 конфеты, денежку. Славили, пока темно на улице. Как только начинало светать, мы – домой, где нас ждал богато накрытый стол. Ушник, утка или гусь, вареники с картошкой, творогом, политые топленым маслицем, сметаной, блины, круглый пирог с картошкой, обжаренным сальцем, ливером, а также взвар. Эту традицию поддерживаем и сейчас... из блога Галины Кошельник.

Современную моду на ностальгию жительница небольшого города Волгоградской области объясняет стремительностью жизни, в потоке которой многие горожане практически перестали общаться друг с другом.

- Мне кажется, что большие города разобщают людей. Из-за сумасшедшего ритма им некогда спокойно поговорить друг с другом или даже хотя бы запомнить в лицо своих соседей, - рассуждает Галина Кошельник. – У нас здесь все немного иначе. Мы более близки друг к другу и, встречаясь с соседями, не просто отправляем им дежурное приветствие, но и общаемся. Мои дочь и внук живут в Волгограде и, приезжая в гости, они даже слегка удивляются местной открытости. И все-таки даже этот небольшой город отличается от деревни, в которой я родилась. Там мы действительно могли зайти в любой двор, что-то попросить и практически никогда не услышать отказа.





В основном родители готовили перины, подушки из гусиного пуха на приданое дочерей. Количество подушек и перин зависело от благосостояния семьи. Иногда казаки не отдавали дочь в семью жениха (мужа), а водворяли её (это когда муж дочери приходил жить в дом родителей своей жены). Крылья гуся моя бабушка Лёна использовала для подметания мелкого мусора или выметания золы, углей из русской печи, заметала на загнетку-углубление справа (у нас было так) в русской печи, чтобы на теплое место поставить чугунок, сковородку или другую посудину. Крупные перья бабушка по 4-6 штук связывала, получалась кисточка, которой она топленым маслом смазывала блины, пироги, пирожки, бурсачки. А вот из гусиного горла бабушка делала игрушку-погремушку. Очищала горло, подсушивала немного, насыпала в неё сушеный горох или вышневые косточки, сворачивала в колечко, обматывала его ниткой до полного высыхания. И всё! Игрушка готова! Из блога Галины Кошельник

Стараясь сохранить отголоски прежней жизни в памяти современных волгоградцев, Галина Кошельник не просто собирает серию ностальгических рассказов, но и наполняет старинными предметами свой собственный домашний музей.

- Сейчас, к примеру, я готовлю материал по диалектным словам и крылатым выражением хутора Рог-Измайловский Новоаннинского района – моей малой Родины. Я включаю в него даже прозвища, по которым мы знали многих соседей. А еще у меня потихоньку расширяется мой домашний казачий музей. В нем уже немало экспонатов, вызывающих у людей светлые воспоминания – и льняные скатерти, лежавшие когда-то на столе в бабушкином доме, и самодельные детские игрушки, и женская казачья одежда, и старинные семейные фотографии. Я предлагаю гостям не просто посмотреть на старинные вещи, но и распилить бревно пилой «Дружба», собрать созревшие яблоки и замочить их на зиму, засолить помидоры. Мы с сыном постепенно освобождаем большое пространство для расширения экспозиции. Как сделаем печь-горнушку, в которой можно будет готовить настоящую казачью еду, наш музей станет еще колоритнее. Вы приезжайте в гости. Встречу вас с большой радостью, - уже на прощание говорит нам женщина.

Фото Галины Кошельник