«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницу

Происшествия 03.09.2025 12:33
03.09.2025 12:33


В Краснооктябрьском районе Волгограда третьи сутки пытаются найти загадочно исчезнувшую 13-летнюю школьницу Кристину Савинову. Девочка 1 сентября ожидала подругу во дворе многоквартирного дома по адресу пр. Металлургов, д.54, однако бесследно исчезла.

- Мы проживаем по адресу пр. Металлургов, д.50. 1 сентября дочка пришла домой после классного часа в школе вместе с подругой и попросила разрешения погулять во дворе. Я отпустил их. Кристина переоделась, и они вместе с подругой пошли к ней домой, чтобы и та сменила школьную одежду. Дочка осталась ждать во дворе, но когда подруга вышла, её уже там не было, - рассказал журналистам отец школьницы Сергей Савинов.

На момент пропажи школьница была одета в белую футболку с рисунком человека в чёрных очках, тёмно-синюю юбку ниже колена с белой полоской внизу, чёрно-белые кеды.

По словам мужчины, после случившегося он обзвонил всех родственников и знакомых, куда хотя бы теоретически могла направиться девочка, но установить её место нахождения не удалось.

- 2 сентября собирали всех одноклассников, опрашивали. Как выяснилось, одна из девочек видела Кристину идущей в направлении ул. Поддубного. Вроде бы она шла одна, поздоровалась, но больше никаких подробностей нет, - добавил Сергей.

Отец подчёркивает, что раньше дочь не уходила из дома и никаких предпосылок для того, чтобы она сознательно куда-то ушла, не было.

- Она домашний ребёнок. Уверен, что здесь есть кто-то неизвестный, кто связан с её исчезновением.

Отметим, в настоящее время мужчина обратился в полицию, а также попросил о помощи волонтёров и родственников. Граждане, видевшие пропавшую школьницу или владеющие какой-либо иной информацией о её нахождении, могут связаться с её родителями по телефону 89954246205 или же обратиться в полицию по номеру 102.

