



В Волгограде 1 сентября после школьной линейки в Краснооктябрьском районе пропала 13-летняя девочка. Об исчезновении ребенка СМИ стало известно лишь сегодня, 3 сентября. Спустя несколько часов после тревожных сообщений в прессе родители ребенка заявили об обнаружении дочери. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», до сих пор правоохранители не сообщили о том, что могло произойти с ребенком и где двое суток находилась школьница.

«Вся в ссадинах и тяжело дышит»

При первом общении с журналистами отец подростка Сергей сообщил о том, что его дочь пропала, отправившись 1 сентября на прогулку. По словам мужчины, Света имя изменено, – Прим.ред.) осталась ждать подругу возле подъезда. Однако, когда та вышла на улицу, дочери, уверяет отец, у входа в дом уже не было. Позже мужчина сообщил, что его дочь была найдена, однако изначальная информация о том, что девочка при обнаружении была невредимой, не подтвердилась.

Как уточнил Сергей при повторном общении, Свету удалось найти по адресу ул. Северный городок, 1. Это, как уже сообщало ИА «Высота 102», на другой стороне улицы, где расположен дом, в котором проживает ребенок. Корреспонденты информагентства побывали сегодня на этом месте.







Территория, где была найдена пропавшая школьница, представляет собой фундамент старой котельной. От самого сооружения остались на сегодня лишь фрагменты стен и углубления. В одном из них, сообщают местные жители, и была найдена Света.

– Когда ее нашли, она была очень ослабленной. Все, что знаем, – это то, что состояние Светы тяжелое. Говорят, что якобы были даже какие-то переломы. Подростки здесь часто бывают. Небезопасно, конечно, но дети – есть дети. Что могло произойти? Одному Богу известно, – рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» одна из жительниц улицы.

По словам отца школьницы, Света действительно была доставлена в больницу с ссадинами и ушибами. Однако, сообщил Сергей, он своего ребенка еще не видел.

– Мне сообщили, что у неё тяжёлое дыхание, а на теле много ссадин и ушибов. Сейчас она находится в больнице, но где именно, я пока не смог узнать, – сообщил мужчина в телефонном разговоре.





Отметим, что на момент публикации информации от полиции, либо СК по факту инцидента с ребенком не поступало. Все, что известно, – розыском девочки занимались волонтеры. В том числе, родные обратились за помощью к активистам «Русской общины», которые подключились к поискам в ночь на 3 сентября. Они и нашли в одной из ям Свету.

По информации активистов, на то, чтобы найти школьницу, им потребовалось всего два часа.

– Дружинники «Русской общины» организовали сбор, составили план поиска и через 2 часа девочку нашли живой. Огромная благодарность одному из командиров дружины, который проявил смекалку и проверил очень труднодоступное подвальное помещение в заброшенном полуразрушенном здании, находящееся намного ниже уровня земли, куда трудно спуститься своими силами. Он спрыгнул туда с фонарем и и нашел девочку! Заброшка уже была обследована днем раньше, но никто не спустился в эту дыру. Ребенок травмирован и обезвожен, – рассказали волгоградцы.





Отметим, что в комитете здравоохранения Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось с просьбой прокомментировать состояние ребенка, ответ не предоставили. Все, что известно на текущий момент, – характер полученных травм здоровью и жизни Светы не угрожает.

Вопросы без ответов





Подчеркнем, что все обстоятельства происшествия со школьницей предстоит установить правоохранителям. Известно, что со Светой после ее госпитализации уже провели первичную работу сотрудники ПДН. Что пришлось пережить несовершеннолетней за три дня, пока остается загадкой. Источники ИА «Высота 102» в профильных органах уверяют, что будут проверяться все возможные версии.

– Хотелось бы, конечно, чтобы случившееся по результату проверки оказалось несчастным случаем – бежала, оступилась, упала в яму и не могла выбраться. Однако, нельзя пока отметать и других вариантов событий. По словам местных жителей, рядом с заброшенным зданием, где нашли девочку, видели неизвестного мужчину в возрасте 40-60 лет. В общем, проверяют все версии, – сообщил источник информагентства, знакомый с ситуацией.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102», Русская община Волгоград / t.me