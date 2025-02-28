



В Волгограде полиция при поддержке следователей и спецподразделения Росгвардии пресекла деятельность подпольной студии по изготовлению видеоматериалов порнографического характера. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, в ходе оперативных мероприятий удалось задержать пять участников ОПГ, в том числе троих вебкам-моделей.





Было установлено, что студии функционировали в двух квартирах, где фигуранты осуществляли видеозапись и интернет-трансляцию запрещенного контента для зрителей по всему миру в круглосуточном режиме. Организатором порностудии стал 36-летний волгоградец, который привлек к подпольной деятельности еще двух человек, выполнявших функции администраторов. В их обязанностях входил подбор актрис, техническое обслуживание устройств, а также создание контента.

Непосредственными участниками съемок стали женщины в возрасте от 18 до 35 лет, две из которых были задержаны.

– В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими изъяты 14 сотовых телефонов, банковские карты, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательное значение. На основании собранных оперативными сотрудниками материалов в отношении подозреваемых следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 242 УК РФ, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Организатор и один из администраторов задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу. Актрисам взрослого контента избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция продолжает устанавливать всех участников преступной группы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области