Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в Волгограде





Из века в век женщины старались соответствовать стандартам красоты – затягивали тугие корсеты, стриглись по моде и худели до заветных 90-60-90. К своей идеальной форме – как внешне, так и внутренне – прекрасная половина человечества отчаянно тянется и в наши дни. И все-таки порой многим из нас хочется отбросить в сторону все шаблоны и строгие правила, навязанные мнения и собственные стереотипы, признавшись самой себе: «Я прекрасна!». Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали очаровательный и поистине весенний фоторепортаж, который без лишних слов подтверждает, насколько многогранна и разнообразна бывает женская красота.













Искренняя улыбка на лице – лучший аксессуар каждой девушки. В юности она очаровывает и интригует. В более зрелом возрасте – отражает тепло души и навевает светлые воспоминания о детстве и маме, в чертах лица которой застыла нежность и любовь без оглядки на обстоятельства.













С улыбкой женщины могут побеждать и мотивировать на победы, поддерживать в трудную минуту и настраивать на большие дела, выносить серьёзные испытания или по-детски искренне радоваться мелочам, оставаясь для главных в жизни людей одновременно надежным плечом и хрупким утонченным цветком.

















Редакция ИА «Высота 102» поздравляет всех волгоградок с самым нежным и женственным днем в году. Пускай весна станет для вас не только очередным сезоном, но и состояние души.





















Фото Андрея Поручаева