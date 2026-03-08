



Больше половины волгоградцев положительно высказались за введение устных экзаменов по истории для девятиклассников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проведенный в своем Telegram-канале опрос, поддержали инициативу около 54% опрошенных жителей региона.

Напомним, 3 марта министр просвещения России Сергей Кравцов сообщило введении устного экзамена по истории в 9-м классе. Впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27 учебном году – до сдачи основных предметов. Кроме того, с сентября 2026 года все школы России будут работать по единым учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в единый курс.

Остальные же волгоградцы отрицательно отреагировали на нововведение. Многие считают, что устный экзамен не решит проблемы с уровнем образования в стране.

- В школах надо научить детей просто внимательно читать! Многие даже в старших классах не умеют этого делать. Необходимо развивать словарный запас. Больше уроков русского языка, - считают читатели информагентства.