Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА

08.03.2026 12:32
08.03.2026 12:32


В Волгоградской области выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке украинских БПЛА в ночь на 13 февраля. Как уточнили в областном комитете здравоохранения, еще трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта также были выписаны из больницы. 

— В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 13 февраля. Женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии. Ещё трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта выписаны из больницы. В связи с улучшением самочувствия домой отпустили девушек в возрасте 31 и 18 лет, а также 21-летнего юношу, — сообщили в облкомздраве.

Кроме того, две пожилые волгоградки 72 и 58 лет продолжают проходить лечение. 

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля киевский режим ударил по мирным жителям Волгоградской области несколькими десятками БПЛА. Сразу 43 дрона были перехвачены дежурными расчётами ПВО Минобороны. В Волгограде обломки упали в жилых массивах МКД по адресам: бульвар 30-летия Победы, д.56, улица 8-й Воздушной Армии, д.9А, проспект им. Героев Сталинграда, д.40. Также часть фрагментов беспилотников рухнули на промзоны в региональной столице и районах области.

3 марта регион вновь оказался целью террористического налёта ВСУ. На этот раз военные сбили 16 дронов. В Волгограде атакована была жилая пятиэтажка по адресу улица Батова, д.6. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание обломков на три частных дома. Также некоторые БПЛА рухнули в промзоне Ворошиловского района. В общей сложности тогда пострадали пять человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»

