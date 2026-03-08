В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА





В Волгоградской области выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке украинских БПЛА в ночь на 13 февраля. Как уточнили в областном комитете здравоохранения, еще трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта также были выписаны из больницы.

— В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 13 февраля. Женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии. Ещё трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта выписаны из больницы. В связи с улучшением самочувствия домой отпустили девушек в возрасте 31 и 18 лет, а также 21-летнего юношу, — сообщили в облкомздраве.

Кроме того, две пожилые волгоградки 72 и 58 лет продолжают проходить лечение.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля киевский режим ударил по мирным жителям Волгоградской области несколькими десятками БПЛА. Сразу 43 дрона были перехвачены дежурными расчётами ПВО Минобороны. В Волгограде обломки упали в жилых массивах МКД по адресам: бульвар 30-летия Победы, д.56, улица 8-й Воздушной Армии, д.9А, проспект им. Героев Сталинграда, д.40. Также часть фрагментов беспилотников рухнули на промзоны в региональной столице и районах области.

3 марта регион вновь оказался целью террористического налёта ВСУ. На этот раз военные сбили 16 дронов. В Волгограде атакована была жилая пятиэтажка по адресу улица Батова, д.6. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание обломков на три частных дома. Также некоторые БПЛА рухнули в промзоне Ворошиловского района. В общей сложности тогда пострадали пять человек.

