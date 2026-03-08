



Певец Сергей Лазарев после отмены своих концертов, которые должны были состояться в Волгограде 7 и 8 марта, объявил новые даты. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Напомним, концерты должны были состояться в «Экспоцентре» в преддверии Международного женского дня, но были отменены с непредвиденными обстоятельствами. На площадке, где должен был проходить концерт, произошла авария, которая не позволила провести концерт. Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Также в этот день был отменен концерт Кипелова.

Однако музыкальный артист скорректировал свои концерты в связи с неожиданной отменой и нахзначил новые даты - 7 и 8 ноября. Оба концерта должны пройти на этой же площадке в 19:00.

- Все ранее приобретённые билеты остаются действительными на новые даты, обменивать или возвращать их не требуется. Если у вас нет возможности посетить концерт в новые даты, вы можете оформить возврат средств. Билеты, приобретённые на других ресурсах, подлежат возврату по месту покупки, - пояснил Сергей Лазарев.