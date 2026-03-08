Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Общество

Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в Волгограде

Певец Сергей Лазарев после отмены своих концертов, которые должны были состояться в Волгограде 7 и 8 марта, объявил новые даты. Об этом артист рассказал в своих соцсетях. 

Напомним, концерты должны были состояться в «Экспоцентре» в преддверии Международного женского дня, но были отменены с непредвиденными обстоятельствами. На площадке, где должен был проходить концерт, произошла авария, которая не позволила провести концерт. Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Также в этот день был отменен концерт Кипелова

Однако музыкальный артист скорректировал свои концерты в связи с неожиданной отменой и нахзначил новые даты - 7 и 8 ноября. Оба концерта должны пройти на этой же площадке в 19:00. 

- Все ранее приобретённые билеты остаются действительными на новые даты, обменивать или возвращать их не требуется. Если у вас нет возможности посетить концерт в новые даты, вы можете оформить возврат средств. Билеты, приобретённые на других ресурсах, подлежат возврату по месту покупки, - пояснил Сергей Лазарев. 

Лента новостей

12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:44
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосковСмотреть фотографии
20:12
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очередиСмотреть фотографии
18:52
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной полянеСмотреть фотографии
17:18
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качеляхСмотреть фотографии
16:11
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»Смотреть фотографии
15:02
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛАСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградки рассказали, что может сделать их счастливыми: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейнСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде сквер на ул. Профсоюзной и ул. Академической благоустроят за 100 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде коммунальщики передают опыт подрастающему поколениюСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратноСмотреть фотографии
10:01
21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»Смотреть фотографии
 