Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессии





Волгоградстат рассказал о «мужских» профессиях, которые все чаще осваивают представительницы прекрасного пола. Согласно данным, самыми популярными среди женщин стали сферы оптовой и розничной продажи, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, где трудятся почти 23% жительниц региона.

Популярными среди женщин также является сфера образования и здравоохранения, где работают 14,2% и 13,2% жительниц региона соответственно. В обрабатывающей промышленности наравне с мужчинами работают 9,3% волгоградок.

Кроме того, из них 38,1% имеют высшее образование, 36,9 - среднее профессиональное, а 11,1% - по профессии рабочего или служащего.