Расследования

В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногенов

Расследования 22.12.2025 12:35
0
22.12.2025 12:35


В Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в уголовном деле наркотуриста из Кубы. Выходец с Острова Свободы прибыл в областной центр по туристической визе, однако вместо изучения достопримечательностей занялся распространением галлюциногенов.

- В августе 2025 года подсудимый Аранда К., действуя в составе организованной группой совместно с неустановленными лицами, используя интернет путем оборудования тайников-закладок, пытался сбыть на территории Тракторозаводского района Волгограда наркотическое смеси, содержащей производное эфедрона в значительном размере, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Противоправные действия кубинца пресекли сотрудники полиции.

Отметим, теперь наркотуристу предстоит задержаться в России на 9 лет. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.12.2025 12:35
Расследования 22.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 11:18
Расследования 22.12.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 09:30
Расследования 22.12.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 09:05
Расследования 22.12.2025 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 08:51
Расследования 22.12.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 07:14
Расследования 22.12.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2025 09:14
Расследования 21.12.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2025 14:13
Расследования 20.12.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 21:35
Расследования 19.12.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 19:25
Расследования 19.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 15:24
Расследования 19.12.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 15:15
Расследования 19.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 13:27
Расследования 19.12.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2025 12:35
Расследования 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 20:09
Расследования 18.12.2025 20:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде сетевики отпустили цены на красную икру в свободное плаваниеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградскому коммерсанут не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОКСмотреть фотографии
15:33
Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортомСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый годСмотреть фотографии
13:04
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
12:36
«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногеновСмотреть фотографии
12:07
Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способаСмотреть фотографии
12:00
Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подросткомСмотреть фотографии
11:21
Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый годСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
10:54
Приставы опечатали молочный отдел в ТК «Титовский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Новое уголовное дело возбудили на ростовского экс-мэра ЛогвиненкоСмотреть фотографии
10:08
Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы более 14 тыс. раз пожаловались в Госжилнадзор на работу УКСмотреть фотографии
09:30
Родители – с обширными ожогами: СК расследует гибель ребенка на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
«Один в тяжелом состоянии»: облздрав сообщил о 8 пострадавших в ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с маршруткой №174Смотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Из-за утреннего ДТП с маршруткой пр. Ленина замер в пробкеСмотреть фотографии
09:05
Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой №174 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:51
Опубликованы первые фото с места жесткого ДТП с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Три трамвая в Волгограде пустили по усеченным маршрутам 22 декабряСмотреть фотографии
08:29
Маршрутка c людьми разбилась в центре Волгограда, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Магнитная буря ударит по самочувствию волгоградцев 22 декабряСмотреть фотографии
07:53
Шесть украинских БПЛА ночью сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
1 миллион потратят на украшение елки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 