



В Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в уголовном деле наркотуриста из Кубы. Выходец с Острова Свободы прибыл в областной центр по туристической визе, однако вместо изучения достопримечательностей занялся распространением галлюциногенов.

- В августе 2025 года подсудимый Аранда К., действуя в составе организованной группой совместно с неустановленными лицами, используя интернет путем оборудования тайников-закладок, пытался сбыть на территории Тракторозаводского района Волгограда наркотическое смеси, содержащей производное эфедрона в значительном размере, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Противоправные действия кубинца пресекли сотрудники полиции.

Отметим, теперь наркотуристу предстоит задержаться в России на 9 лет. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области