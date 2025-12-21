Происшествия

В Камышине 61-летний мужчина обгорел в бане

Происшествия 21.12.2025 07:02
21.12.2025 07:02


В Камышине Волгоградской области накануне, 20 декабря, произошел масштабный пожар на улице Лесозащитная. По свидетельствам очевидцев, вспыхнула баня. 

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись дом и хозпостройка. Огонь бушевал на площади 250 квадратных метров. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о происшествии поступил в 19-15 ч. Пожар удалось ликвидировать в 22-41 ч.

Пострадал 61-летний мужчина – он госпитализирован. Причина происшествия устанавливается.

Фото Подслушано Камышин VK.com

