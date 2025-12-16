Тарифы ЖКХ в Волгограде поднимут дважды в 2026 году: когда, почему и на сколько

В Волгоградской области утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Объясняем, как изменится в следующем году плата за ЖКХ.

Напомним, в конце ноября 2025 года для Волгоградской области, как и для других регионов России, Правительством РФ были утверждены предельные индексы изменения и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2026 год. Для Волгоградской области предельный индекс с 1 января составит 1,7%, а с 1 октября - 9,4%. Допустимое отклонение по отдельным муниципалитетом волгоградского региона утверждено на уровне 2,1%.

Такая процедура проводится ежегодно. При этом указанные параметры в 2026 году являются минимальными среди городов ЮФО.

Что изменится с 1 января

Как разъяснили в областном комитете тарифного регулирования, в регионе с 1 января 2026 года средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы составит 1,7% — эта величина едина для всех субъектов страны и связана с повышением ставки НДС. С 1 октября 2026 года средний индекс изменения размера платы за ЖКУ не превысит 9,4%. Таким образом, исходя из утвержденных Правительством РФ параметров, с 1 октября 2026 года предельный рост в Волгоградской области не будет выше 11,3%.

Важно, что в следующем году индексация тарифов на коммунальные услуги пройдет не в июле, а осенью — такое решение принято Правительством РФ и позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения. В настоящее время в регионе устанавливаются тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также тарифы на услугу по обращению с ТКО, остальные тарифные решения будут приняты до конца 2025 года.

Льготы остаются

Процедура изменения тарифов устанавливается законом, предельные индексы определяются и применяются исходя из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг, а также порядка их оплаты. Корректировка тарифов сферы ЖКХ — необходимая мера для обеспечения стабильной работы комплекса и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры. Отметим также, что в волгоградском регионе действует целый комплекс мер поддержки льготных категорий граждан по оплате за жилье. Ежегодно адресной помощью пользуются порядка 38 тыс. человек.

Тарифы сейчас

За газ при отсутствии счетчика волгоградцы в настоящее время платят 142,43 рубля за человека. Киловатт электроэнергии стоит 6,62 рубля для жителей городов, пользующихся газовыми плитами. Жители сельской местности, а также те, кто живет в доме с электроплитами, платят меньше - 4,64 рубля за кВт.

Кубометр холодной воды стоит сейчас 35,42 рубля. Отопление и горячая вода рассчитываются, исходя из 1883,11 рубля за гигакалорию. Вывоз мусора для жителей МКД стоит 130, 77 рубля с человека, для жителей частного сектора – 128,86 рубля.

Последнее повышение тарифов состоялось 1 июля 2025 года. Новые расценки не превысили максимально допустимых индексов, установленных федеральным центром для Волгоградской области, – 12,1 %.