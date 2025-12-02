Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасиловании





В Волгограде следователи СУ СК России по Волгоградской области поставили точку в уголовном деле о придуманном изнасиловании. Как сообщает ИА «Высота 102», перед судом готовится предстать 19-летняя местная жительница. Молодая особа обвиняется в ложном доносе.

Согласно материалам уголовного дела, с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении волгоградка обратилась в правоохранительные органы 4 июня 2025 года. Девушка указала, что в ночь с 2 на 3 июня двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. При этом, как уточняют следователи, заявительница была предупреждена об ответственности по ст. 306 УК РФ о ложном доносе.

Сразу после подачи девушкой заявления сотрудники СКР организовали проверку. Однако в ходе оперативных действий выяснилось, что описанные волгоградкой события июньской ночи на деле были иными.

– Было доказано, что указанные женщиной события носили добровольный и обоюдный характер. В связи с отсутствием состава преступлений по обстоятельствам, изложенным в заявлении, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а инициатор проверки привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Уточняется, что события разворачивались в Советском районе Волгограда. Рассматривать уголовное дело в отношении 19-летней будет районный суд.

Фото: сгенерировано shedevrum.ai