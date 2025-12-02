Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млн

Объем зарплатной задолженности перед работниками в Волгоградской области в октябре уменьшился почти на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, она составила 2,3 миллиона рублей вместо прежних 3,2 миллиона.
При этом в ЮФО самые большие долги работодателей – в Краснодарском крае. Этот показатель здесь достиг рекордной суммы в 544 миллиона рублей, а за месяц сократился всего на 0,5%. Тревожная ситуация в Калмыкии, где долги составили 43,4 миллиона. Причем за месяц они выросли почти в 10 раз. Всего лишь в двух регионах работники вовремя получают зарплату – это в Ростовской области и в республике Адыгея.