Экономика

Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млн

Экономика 02.12.2025 07:57
0
02.12.2025 07:57


Объем зарплатной задолженности перед работниками в Волгоградской области в октябре уменьшился почти на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, она составила  2,3 миллиона рублей вместо прежних 3,2 миллиона. 

При этом в ЮФО самые большие долги работодателей – в Краснодарском крае. Этот показатель здесь достиг рекордной суммы в 544 миллиона рублей, а за месяц сократился всего на 0,5%. Тревожная ситуация в Калмыкии, где долги составили 43,4 миллиона. Причем за месяц они выросли почти в 10 раз. Всего лишь в двух регионах работники вовремя получают зарплату – это в Ростовской области и в республике Адыгея. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.12.2025 07:57
Экономика 02.12.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 17:36
Экономика 01.12.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 15:58
Экономика 01.12.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 09:37
Экономика 01.12.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2025 16:03 Реклама
Экономика 28.11.2025 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2025 13:46
Экономика 28.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 16:52
Экономика 27.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 16:04
Экономика 27.11.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 14:54
Экономика 27.11.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 13:57
Экономика 27.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 08:49
Экономика 27.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 07:30
Экономика 27.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 06:31
Экономика 27.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2025 14:49
Экономика 26.11.2025 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2025 14:49
Экономика 26.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
06:00
Полузащитник «Ротора» Илья Сафронов сыграет за сборную ФНЛ в АбхазииСмотреть фотографии
22:06
В Гумраке в сгоревшем доме погибла 60-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
21:45
В Волжском в автомобиле нашли тело 47-летнего мужчины с огнестреломСмотреть фотографии
21:04
Волгоградские врачи спасли пациента от ампутации ногиСмотреть фотографии
20:45
Новым главным тренером «Ротора» стал воспитанник легенды волгоградского футболаСмотреть фотографии
20:21
Волгоград и Минск свяжут регулярные авиарейсыСмотреть фотографии
19:56
Часть здания волгоградского главпочтамта готовят к продажеСмотреть фотографии
18:50
Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домовСмотреть фотографии
18:37
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром ШутовымСмотреть фотографии
18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
 