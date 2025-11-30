Федеральные новости

В Минобороны рассказали о ночной атаке 33 украинских БПЛА

Федеральные новости 30.11.2025 07:20
0
30.11.2025 07:20


В ночь с 29 на 30 ноября ВСУ вновь предприняли отчаянную попытку атаковать тыловые регионы России с помощью БПЛА. По данным Минобороны, террористическая атака была отражена дежурными расчётами ПВО.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 29 ноября до 7:00 мск 30 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Основной удар пришёлся на Ростовскую область. Здесь в воздушном пространстве ликвидированы 16 БПЛА, ещё 7 были сбиты в Краснодарском крае, 3 – в Белгородской, 1 в Курской областях, а также 6 над акваторией Черного моря.

Отметим, Волгоградскую область смертоносные аппараты обошли стороной. Минувшей ночью беспилотная опасность в регионе не объявлялась, аэропорт в Волгограде работает по обычному расписанию. Задержек в прибытии и отправлении авиарейсов нет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.11.2025 07:20
Федеральные новости 30.11.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2025 06:31
Федеральные новости 29.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2025 17:34
Федеральные новости 28.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 13:58
Федеральные новости 26.11.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 12:11
Федеральные новости 26.11.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 10:23
Федеральные новости 26.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 20:53
Федеральные новости 25.11.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 18:54
Федеральные новости 25.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 15:49
Федеральные новости 25.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 05:50
Федеральные новости 25.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 15:05
Федеральные новости 24.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 12:13
Федеральные новости 24.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 07:16
Федеральные новости 24.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.11.2025 08:49
Федеральные новости 23.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2025 18:41
Федеральные новости 21.11.2025 18:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:00
«Это что-то слишком высокое»: волгоградцы трогательно поздравили своих мамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Бастрыкин поручил помочь с жильем многодетной матери из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:16
49 волгоградцев попали в ПВР после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
08:56
Две фуры не поделили полосу на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:03
Четыре вспышки на Солнце спровоцируют головные боли волгоградцам 30 ноябряСмотреть фотографии
07:51
Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
07:33
Министр обороны Белоусов вручил Золотую Звезду волгоградскому капитану казачьего полкаСмотреть фотографии
07:20
В Минобороны рассказали о ночной атаке 33 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:10
МЧС опубликовало видео ликвидации найденной в центре Волгограда бомбыСмотреть фотографииCмотреть видео
06:57
В Волгограде и области ожидается гололедица и туман на новой неделеСмотреть фотографии
06:28
«Ноябрь сошел с ума»: в Волгограде к концу осени поспевают малина и ежевикаСмотреть фотографии
21:50
УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом рыбак лишился выловленных сверх нормы 130 кг сазана и лещаСмотреть фотографии
21:05
Гандболистки «Динамо-Синары» победили «Луч» в МосквеСмотреть фотографии
20:25
Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУСмотреть фотографии
19:04
За бонусы в игре 11-летний волгоградец лишил семью 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:30
Мороз без снега придет в Волгоградскую область в начале декабряСмотреть фотографии
17:04
СК России расследует атаку ВСУ на Волгоград 29 ноябряСмотреть фотографии
15:51
Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
Тарифы на ОСАГО изменятся для волгоградских водителей с 9 декабряСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде идет поквартирное обследование МКД с выбитыми окнамиСмотреть фотографии
13:43
ПВР приняли 60 волгоградцев после атаки ВСУ по жилым домамСмотреть фотографии
13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
 