



В ночь с 29 на 30 ноября ВСУ вновь предприняли отчаянную попытку атаковать тыловые регионы России с помощью БПЛА. По данным Минобороны, террористическая атака была отражена дежурными расчётами ПВО.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 29 ноября до 7:00 мск 30 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Основной удар пришёлся на Ростовскую область. Здесь в воздушном пространстве ликвидированы 16 БПЛА, ещё 7 были сбиты в Краснодарском крае, 3 – в Белгородской, 1 в Курской областях, а также 6 над акваторией Черного моря.

Отметим, Волгоградскую область смертоносные аппараты обошли стороной. Минувшей ночью беспилотная опасность в регионе не объявлялась, аэропорт в Волгограде работает по обычному расписанию. Задержек в прибытии и отправлении авиарейсов нет.