В Волгоградской области предупреждают о продолжении шторма 14 декабря

Неблагоприятный прогноз дают синоптики в Волгоградской области на 14 декабря. В ГУ МЧС России по региону предупреждают о продолжении шторма в воскресенье в отдельных районах области.

- Ночью, утром и до конца дня 14 декабря в отдельных районах Волгоградской области ожидаются комплекс метеорологических явлений — сложные отложения, гололеды в сочетании с усилением ветра до 24-29 м/с, - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Напомним, что 13 декабря на регион обрушился комплекс неблагоприятных погодных условий: снег с дождем, который сопровождался понижением температуры и сильным ветром порывами до 24-29 м/с.

В Волгограде непогода сопровождалась локальными отключениями света, падением деревьев, обрывом проводов и др. В районах области из-за ухудшения погоды было закрыто движение по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в границах Старополтавского и Палласовского районов.

Фото из архива V102.RU

