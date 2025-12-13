Рейсы отменяются и задерживаются в волгоградском аэропорту из-за шторма

Штормовая погода внесла коррективы в работу аэропорта «Сталинград» в городе Волгограде. Из-за сильного ветра, порывы которого достигают до 28 метров в секунду, отменяются и задерживаются авиарейсы.

По данным справочной аэропорта, в настоящее время отменен один рейс в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Вылет переносили с 10:30 мск на 12:20 мск, но в итоге отменили.

Задерживается еще один рейс в Шереметьево, назначенный на 09:35 мск. Пока его перенесли на 13:55 мск.

На эту ситуацию уже обратили внимание в Южной транспортной прокуратуре, заявив, что взяли ее на контроль.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Сталинград задерживаются и отменяются авиарейсы, - заявили в надзорном ведомстве. - Волгоградской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, о нарушении которых можно также сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры (тел. 8-919-899-87-33).

Напомним, что сегодня регион оказался во власти штормовой погоды с сильным ветром и снегодождем. Гидрометцентр присвоил Волгоградской области желтый уровень погодной опасности.

